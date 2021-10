viabilità. MANUTENZIONE STRAORDINARIE SP3 E SP24. CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA

Da lunedì 18 ottobre al via i lavori. La mappa dei percorsi alternativi

PISTOIA — PRATO. La Provincia di Prato, per effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di competenza, ha disposto la chiusura temporanea al traffico e il restringimento della carreggiata nei tempi e con le modalità indicate dall’ordinanza n. 183/2021. Sotto la mappa degli itinerari alternativi individuati dal competente Ufficio della Provincia di Prato.

Lavori sulla SP3 dall’Acquerino a Cantagallo

Avranno inizio lunedì prossimo, 18 ottobre, i lavori di manutenzione straordinaria su alcuni punti lungo la sp3 dell’Acquerino nel Comune di Cantagallo. L’intervento che interesserà i tratti che vanno dal km 3 (corrispondente al km 1+200 della sp24 “Pistoia-Riola”) al km 2+200 (corrispondente al bivio per via della Rasa) rientra tra quelli previsti dal programma straordinario di manutenzione delle strade provinciali che si prevede di realizzare entro il 2023 grazie alle risorse stanziate a questo scopo dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Nello specifico il cantiere servirà per mettere in sicurezza alcune barriere stradali che necessitano di essere sostituite e per consolidare il ciglio stradale a causa di alcuni cedimenti, tipici delle strade di montagna. Per via della ristrettezza della carreggiata il tratto dal km 3 fino al bivio della Rasa sarà chiuso al traffico e gli automobilisti deviati su percorsi alternativi che saranno segnalati con apposita cartellonistica, le strade individuate sono la ss64 “Porrettana”, la strada comunale della Rasa e quella per Gavigno-Fossato.

Dal km 2+200 al km 1+500, sempre nel comune di Cantagallo, saranno invece istituiti temporaneamente dei restringimenti di carreggiata con senso unico alternato.

[provincia di pistoia]