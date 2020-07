viabilità. MODIFICHE IN SANT’AGOSTINO PER LA PRESENZA DEL LUNA PARK

PISTOIA. Nella zona industriale di Sant’Agostino in via Fermi, nelle ore serali dal 10 luglio al 2 agosto, avrà luogo il Luna park. A tal fine, sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Per permettere l’allestimento e lo svolgimento degli spettacoli, da ieri 3 luglio fino al 10 agosto, in via Fermi (nel parcheggio posto all’intersezione con via Bure Vecchia Nord) saranno vietati il transito e la sosta — con rimozione forzata — a tutti i veicoli, tranne ai mezzi che compongono il Luna park.

Per motivi di sicurezza, dal 10 luglio al 2 agosto, sempre in via Fermi (nel tratto da via Buzzati a via Manzini), il limite massimo di velocità sarà di 30 km/h.

Da ieri 3 luglio al 10 agosto, in via Sestini (nell’area di sosta tra le due rotatorie tra via Bure Vecchia Nord e via Ginetta Chirici), sarà vietata la sosta — con rimozione forzata — a tutti i veicoli, ad eccezione dei caravan dei gestori delle attrazioni presenti nel Luna park. La sosta dei residenti sarà consentita sul lato nord di via Sestini, nel tratto compreso tra le due rotatorie, sul lato adiacente le abitazioni.

Dal 10 luglio al 2 agosto, nei giorni feriali dalle 19 alle 24 e nei festivi dalle 14 a mezzanotte, in via Fermi (sul lato sud da via Buzzati a via Salvemini), la sosta sarà riservata a motocicli e ciclomotori.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso del cambiamento temporaneo alla viabilità.

[comune di pistoia]