viabilità. MOVIMENTO FRANOSO SULLA PROVINCIALE 633 MAMMIANESE MARLIANESE

La chiusura tra Migliorini e il bivio per Lolle

MARLIANA —SAN MARCELLO PITEGLIO. Provinciale 633 Mammianese Marlianese chiusa al km 2+600 fra Migliorini e il bivio per Lolle, nel comune di San Marcello, per movimento franoso.

“Se pur liberata la strada – si legge in una nota della Provincia di Pistoia – rimane pericolo di caduta massi dal versante.

Considerato anche le previsioni meteo in corso che non sono incoraggianti la strada rimane chiusa fino alle dovute indagini necessarie a garantire la sicurezza della viabilità. A breve sarà emessa ordinanza”.

[seghi — provincia di pistoia]