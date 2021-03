viabilità. OGGI GIOVEDÌ 18 E DOMANI VENERDÌ 19 MODIFICHE IN VIA GORIZIA

Previsti interventi di allaccio alla rete idrica

PISTOIA. Per permettere un intervento di allaccio all’acquedotto, da oggi, giovedì 18 marzo, in via Gorizia sono previste modifiche alla viabilità.

Nello specifico, oggi giovedì 18 e domani venerdì 19 marzo, dalle 8 alle 18, all’altezza del civico 49 di via Gorizia saranno vietati il transito e la sosta.

Sarà temporaneamente previsto il doppio senso di circolazione nel tratto che va dal civico 49 di via Gorizia all’intersezione con via Udine.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]