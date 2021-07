viabilità. PRONTO IL PIANO ESTIVO 2021

In tendenziale aumento sin da oggi il traffico su tutta la rete autostradale in Italia. Il maggior picco previsto sabato 31 luglio. In Slovenia solo con la certificazione sanitaria

PRATO. Si rende noto che Viabilità Italia ha informato che sono previsti significativi spostamenti di vacanzieri verso le principali località turistiche d’Italia e dei Paesi confinanti.

Per questo mese, il traffico si prevede in tendenziale aumento sin dal dalla data odierna raggiungendo tuttavia il maggior picco nella giornata di sabato 31 luglio, contraddistinta da bollino rosso.

Viabilità Italia sarà attiva per il monitoraggio del traffico già dal prossimo fine settimana al fine di diffondere tempestivamente all’utenza comunicati stampa su eventuali criticità al traffico stradale e ferroviario ed intraprendere tutte le azioni possibili per limitarne i disagi.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia ha messo a disposizione dei documenti consumabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario delle giornate del mese di luglio ove sono previsti i maggiori flussi di traffico turistico ed i divieti di circolazione dei veicoli di portata superiore alle 7.5 t.

Per quanto riguarda gli spostamenti verso l’estero si evidenzia che le Autorità slovene consentono l’ingresso nel loro Stato, oltre che alle persone munite di certificazione sanitaria attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione ovvero la negatività al virus Covid-19, anche agli autotrasportatori professionali nonché alle persone in transito dirette verso altri Paesi e che lascino il territorio sloveno entro le 12 ore.

Nei prossimi giorni questa Prefettura convocherà apposite riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e del Comitato Operativo per la Viabilità al fine di valutare eventuali criticità che l’incremento del traffico potrebbe determinare in questa provincia e promuovere l’adozione di ogni necessario provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

Si rende noto, inoltre, che le previsioni meteo nazionali saranno consultabili con aggiornamenti in tempo reale sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it mentre le previsioni meteo dettagliate per la Regione Toscana possono essere visualizzate nel sito www.cfr.toscana.it, entrambi raggiungibili dal sito di questa Prefettura www.prefettura.it/prato/multidip/index.htm.

Come di consueto, Viabilità Italia raccomanda a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fìsiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Deve essere prestata attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle singole Società Concessionarie (i link sono disponibili sulla pagina web di Viabilità Italia: https://www.poliziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152)

