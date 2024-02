viabilità. RIAPRE LA SP9 MONTALBANO

Dopo le ore 19 di stasera a San Baronto la strada apre a doppio senso di circolazione con restringimento della carreggiata

LAMPORECCHIO — SERRAVALLE. [a.b.] È prevista per questa sera, dopo le ore 19, la riapertura della SP9 Montalbano a doppio senso di circolazione con restringimento della carreggiata.

L’intervento di rimozione del materiale franoso è stato completato e questo consente la riapertura della strada per tutti i mezzi. Il servizio di trasporto pubblico locale tornerà alla normale attività sulla SP9 Montalbano non appena sarà emessa l’ordinanza di ripristino della circolazione, tra stasera e domani.

Resta da programmare l’opera di messa in sicurezza definitiva del versante che è già al vaglio degli uffici tecnici preposti.

“È assolutamente doveroso un ringraziamento ai tecnici della Provincia e in particolar modo alla ditta che ha eseguito l’intervento. — scrive il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani — Ha lavorato in situazioni estreme senza interruzione nonostante la pioggia e durante tutto il fine settimana con tutti i mezzi necessari a quel tipo di intervento”.