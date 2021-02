viabilità. VACCINO ANTI COVID-19 NELLA CATTEDRALE, RISERVATA UNA AREA DI SOSTA NEL PARCHEGGIO PERTINI

Il provvedimento è in vigore fino al 31 agosto da lunedì a sabato dalle ore 13 alle 20 e la domenica dalle ore 7 alle 14. Si tratta di circa 100 posti auto su un totale di 300

PISTOIA. Nella sede della Cattedrale di via Pertini si svolgono le vaccinazioni anti Covid-19 alla popolazione. Per permettere ai cittadini interessati di parcheggiare facilmente, è stata riservata un’area di sosta breve per chi deve sottoporsi al vaccino, agevolando così il regolare svolgimento delle operazioni.

Si tratta di circa 100 posti auto su un totale di 300. Pertanto sono 200 i posteggi a disposizione per tutti. Si ricorda che il parcheggio Pertini, aperto 24 ore su 24, è gratuito fino al termine dello stato di emergenza, al momento stabilito dal Governo al 30 aprile 2021.

Pertanto fino al 31 agosto — da lunedì al sabato dalle ore 13 alle 20 e la domenica dalle ore 7 alle 14 — in via Pacinotti – nella porzione del parcheggio Pertini in prossimità della Cattedrale è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli a servizio delle persone coinvolte nelle operazioni di vaccinazione, che potranno sostare per il tempo strettamente necessario legato alla somministrazione del vaccino.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]