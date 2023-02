viabiltà. PROGRAMMATI ALCUNI INTERVENTI PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

Da oggi fino a venerdì 10 febbraio divieti di sosta in zona Stadio

PISTOIA. Al fine di realizzare interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, da oggi lunedì 6 fino a venerdì 10 febbraio, in alcune vie in zona Stadio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata così da liberare la strada e consentire i lavori.

Procedendo per fasi successive, saranno interessate dagli interventi via dello Stadio, via Caduti del lavoro, via delle Medaglie d’oro, viale Italia, via Pagliucola, via della Concordia, via della Quiete e via Nerucci.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]