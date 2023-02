VIADOTTO DI MARESCA. DEPOSITATO L’ESPOSTO IN PROCURA

Comunicato stampa di Carlo Vivarelli, consigliere comunale del Comune di San Marcello Piteglio della Lista Civica Cambiare

MARESCA. Il 30 Gennaio 2023 ho depositato un esposto alla Procura di Pistoia riguardante l’inaccettabile situazione del viadotto di Maresca.

Ho chiesto alla magistratura di indagare sul fatto, a mio avviso del tutto incredibile, che il viadotto in oggetto sia stato prima chiuso, poi riaperto per cinque anni al traffico a senso alternato, poi dichiarato riapribile dopo un lavoro di semplice riasfaltatura che sarebbe dovuto durare 15 giorni nell’estate, 2022 e poi dichiarato inagibile subito dopo i lavori di scarificatura dell’asfalto.

O il viadotto era transitabile, o non lo era da cinque anni: qualcuno ha fatto un errore madornale condannando la Comunità di Maresca all’isolamento, proprio nel mentre si spendevano 125.000 euro per riassettare il Ponte Grosso di Maresca: oltre al danno la beffa.

Inoltre, annuncio che stiamo cercando una via legale affinché gli abitanti di Maresca possano richiedere collettivamente i danni per i disagi e le perdite economiche avute a causa della chiusura del viadotto.

Ma non mi limiterò alla vecchia situazione del viadotto, e ripeto, come già dichiarato nella seconda assemblea pubblica svoltasi a Maresca sul viadotto, e organizzata dalla Confcommercio, che sporgerò denuncia contro la ditta che ha vinto l’appalto per i lavori appunto del viadotto, che aveva promesso di iniziare gli stessi subito dopo Natale e che non si è ancora fatta vedere, cosa che giudico una vera e propria vergogna: il codice degli appalti è veramente una mostruosità che ci fa sperperare fuori Toscana una valanga di soldi che dovrebbero restare a disposizione delle nostre imprese.

Carlo Vivarelli

consigliere comunale del Comune

di San Marcello Piteglio

della Lista Civica Cambiare