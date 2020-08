VIALE ADUA, SI ABBATTONO SETTE PLATANI ATTACCATI DAL “CANCRO COLORATO”

I lavori proseguiranno fino alle ore 17 di oggi

PISTOIA. Ha avuto inizio stamani nella parte nord di viale Adua l’intervento di abbattimento di sette Platani (Platanus acerifolia) attaccati dal cosiddetto Cancro colorato. Gli alberi di quella parte del viale erano stati monitorati dopo i primi evidenti sintomi di essiccamento e dopo vari sopralluoghi eseguiti dall’ufficio del Verde pubblico con i tecnici del servizio fitosanitario della Regione Toscana; ne è stato deciso l’abbattimento al fine di contenere la diffusione della malattia.

Il Ceratocystis fimbriata Ell.&Halst. F. sp. Platani Walter è il fungo responsabile del cancro del platano e sono colpite prevalentemente le piante poste al bordo delle strade; attacca tutte le parti legnose della pianta, penetrando nei tessuti attraverso ferite dovute a insetti, roditori, uccelli, agenti meteorici e interventi come la potatura. Dalla lesione, l’infezione raggiunge i tessuti più interni della pianta.

“L’abbattimento – ha commentato stamani l’assessore al verde Alessio Bartolomei — si è reso necessario per la incredibile capacità di contagio di questo fungo nei confronti degli alberi vicini. L’abbattimento è particolarmente costoso perché deve essere eseguito con particolari accorgimenti, avendo cura di evitare che la segatura del taglio possa entrare in contatto con altre piante. Per questo vengono adoperati teli e si scelgono giornate asciutte e poco ventose come quella odierna.

I tronchi delle piante saranno poi bruciati in appositi impianti di incenerimento”.

In Italia è in vigore un decreto ministeriale che regolamenta le operazioni di potatura e di eventuale abbattimento dei platani, al fine di limitare la diffusione della patologia. Quando viene identificato un nuovo focolaio di cancro, è obbligatorio richiedere l’autorizzazione per l’intervento al Servizio Fitosanitario Regionale.

“Abbattere piante – ha aggiunto Bartolomei — è sempre un dispiacere, soprattutto in casi come questo, poiché quei platani sono parte di un patrimonio arboreo cittadino importante. Purtroppo sono stati attaccati da una malattia particolarmente grave, che con facilità può trasmettersi alle piante che si trovano nell’area limitrofa. La diffusione di questa malattia deve essere, quindi, immediatamente fermata attraverso la rimozione delle piante individuate dagli uffici comunali insieme ai tecnici del servizio fitosanitario della Regione. Si tratta tra l’altro di un intervento particolarmente costoso, che richiede attente attività di bonifica.

L’abbattimento riguarderà anche le piante che sembrano sane, ma che si trovano vicino a quelle infette e che potrebbero aver contratto l’infezione. Una volta eseguito il taglio, le ceppaie saranno disinfettate. Sono sconsigliati nuovi impianti di platano nei siti dove sono stati effettuati abbattimenti di piante infette, per cui saranno valutati nei prossimi anni le soluzioni più appropriate”

Viabilità

L’intervento, con l’occupazione della sede stradale, interesserà viale Adua nel tratto dalla rotatoria del Ponte Europa all’intersezione con via Dalmazia, via Bolognese, via Modenese in località Capostrada.

Durante l’esecuzione dei lavori, lunedì 3 agosto, fino alle ore 17, sarà vietato il transito e la sosta su viale Adua nel tratto nord a partire dal distributore di Capostrada e da via delle Moline di Gora, con deviazione del traffico a partire dalla rotonda sotto il ponte Europa. Nei tratti fino alla chiusura della strada saranno consentiti gli accessi ai residenti e alle attività. Per gli altri, il percorso alternativo è individuato attraverso via Dalmazia e viale Europa e viceversa.

[comune di pistoia]