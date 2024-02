viale matteotti. INIZIANO I TAGLI DEI PLATANI COMPROMESSI. LE PIANTE SARANNO SOSTITUITE CON SEDICI ALBERI

L’intervento, necessario a mantenere anche la sicurezza della viabilità e dei percorsi ciclopedonali in fase di realizzazione, fa parte di un piano complessivo approvato dalla Soprintendenza

PISTOIA. Continua la messa in sicurezza delle alberature nelle aree verdi pubbliche. Per questo motivo da lunedì 5 febbraio prenderà il via l’abbattimento di 10 platani in viale Matteotti, nel tratto da via del Funaro a via Cavallerizza. Al loro posto saranno messi a dimora 16 nuovi alberi, sei in più di quelli attuali. L’intervento, necessario anche a mantenere la sicurezza della viabilità e dei percorsi ciclopedonali, rientra in un piano complessivo di riqualificazione del viale approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nel 2022 ed è svolto nell’ambito della riqualificazione del quartiere di San Lorenzo con fondi PNRR.

Nei giorni scorsi sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili in via del Funaro per poi proseguire in viale Matteotti (nel tratto tra via del Funaro e via Cavallerizza) e via Traversa. In via del Funaro la pista ciclopedonale sarà sistemata nella parte sinistra andando verso viale Matteotti: i posti auto tolti per le nuove opere saranno tutti recuperati nel tratto da via del Funaro a via Cavallerizza.

Il marciapiede presente lungo la strada sarà risistemato. In viale Matteotti la pista ciclopedonale percorrerà il lato opposto alle Mura urbane, nel tratto da via del Funaro a via Cavallerizza, e sarà anche a servizio della scuola comunale per l’infanzia Il Melograno.

Sul lato di viale Matteotti lungo le Mura urbane sarà realizzato un marciapiede con zona a verde. Infine, in via Traversa il percorso ciclopedonale sarà sistemato su entrambi i lati della strada con doppio senso di marcia a due corsie.

Le piante da abbattere sono inserite nella classe di propensione al cedimento C, cioè al limite della loro vita naturale e la loro stabilità è stata compromessa anche dai tagli colturali e gli interventi sulla sede stradale effettuati in passato.

I nuovi 16 alberi che sostituiranno quelli abbattuti sono sempre platani, ma di una varietà diversa. Il Platanus orientalis Cuneata che raggiunge un’altezza tra 15 e 20 metri, ma ha una chioma più compatta e adatta ai viali. Inoltre saranno messi a dimora a circa dieci metri di distanza l’uno dall’altro in modo che la pianta abbia lo spazio per svilupparsi naturalmente. A sostegno delle nuove piante sarà realizzato anche un impianto di irrigazione a goccia.

«L’intervento sui platani – sottolinea l’assessore al governo del territorio e al coordinamento grandi trasformazioni urbanistiche Leonardo Cialdi —fa parte di un piano di riqualificazione di viale Matteotti. Già diversi alberi sono stati tagliati e sostituiti e lo continueremo a fare per rinnovare il verde del viale, ma soprattutto per tutelare l’incolumità pubblica. Gli alberi di questa area sono stati piantati oltre 50 anni fa e via via stanno raggiungendo il loro naturale ciclo di vita».

[comune di pistoia]