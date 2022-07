viale montegrappa. CONFCOMMERCIO: PRONTO UN TAVOLO CON COMUNE PER TROVARE SOLUZIONI RAPIDE

Incontro fissato già a fine mese, Associazione al lavoro per ovviare ai disagi patiti da commercianti e consumatori

PRATO. “Sulla questione dei disagi registrati da una parte dei commercianti di viale Montegrappa ci siamo attivati immediatamente: già a fine mese è previsto un incontro con l’amministrazione comunale, in modo da riflettere rapidamente sulle migliori soluzioni possibili”.

Lo afferma Confcommercio Pistoia e Prato, intervenendo sulla vicenda che ha portato circa una ventina di attività collocate nella zona a scrivere al sindaco Biffoni, lamentando una diminuzione del numero dei parcheggi dopo gli ultimi lavori di asfaltatura e allargamento del marciapiede.

“Ieri (mercoledì per chi legge, ndr) – prosegue la nota dell’Associazione – ci siamo subito recati sul posto con in nostri delegati, raccogliendo in chiave costruttiva le osservazioni dei coviale Montegrappammercianti. D’accordo con loro, abbiamo deciso di fissare a stretto giro un incontro con l’amministrazione, che ringraziamo per la disponibilità, così da dare il nostro contributo per ovviare ai disagi che sono stati espressi.

Questa è una zona – si conclude l’intervento – caratterizzata dalla presenza di negozi di vicinato di qualità, dove si è sempre apprezzato un buon clima per il commercio locale. Lavoreremo da subito per ripristinare condizioni di frequentazione all’altezza delle aspettative dei consumatori e dei commercianti”.

[confcommercio pistoia prato]