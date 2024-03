vicinali e private. MA VIA PONCHIELLI È FRUIBILE PER LE RSA IN PROGETTO A VICOFARO?

Una lottizzazione che prevede la costruzione di due RSA è stata provvista di una connessione alla rete viaria con uso della via privata Ponchielli. Va tutto bene?

PISTOIA. Ci scrive un lettore per sottoporre un caso di apparente incongruenza progettuale relativa all’accesso dell’area della nuova sede di RSA nella zona di Vicofaro.

Il progetto, ci spiega con tanto di documenti, appare distribuito in una area che prevede l’uso condiviso della strada privata Amilcare Ponchielli che è stata classificata nel 1958 e formalizzata tale in una delibera del 1982: anche se aperta al pubblico accesso, dovrebbe impegnare l’amministrazione alla stipula di una convenzione dedicata alla confluenza del traffico automobilistico per accedere al nuovo insediamento.

La decisione dell’amministrazione sembrerebbe dunque una forzatura che andrebbe a congestionare la strada con possibili esiti di disagio dei residenti e controversie?

La vicenda ci ricorda – e non poco – la violazione dei diritti della sig.ra Bruna Lapini di Quarrata che, venne di fatto “espropriata” della proprietà – ovvero dell’accesso – a una porzione di area di una strada vicinale, che poi vide un intervento edilizio eseguito (siamo in quel di Lecceto) senza la sua autorizzazione e dunque in una violazione chiara, data la sua illegittimità, mancando l’ok preliminare di tutti i proprietari e l’ignavia degli uffici tecnici comunali di Quarrata.

Insomma, ci pare, che l’impianto progettuale della nuova RSA pistoiese sarebbe incardinato sull’accesso primario di via Amilcare Ponchielli che diverrebbe una sorta di “imbuto collettore” del traffico di servizio con delle forti perplessità sulla possibilità dell’apertura di contenziosi da parte dei residenti.

Inoltre, proprio in via Ponchielli, sussiste già una immanente controversia contro Alia per la dislocazione di cassonetti per la spazzatura che sono stati lì disposti, senza la formale autorizzazione dei proprietari, pronti però a esercitare le loro tutele presso gli uffici giudiziari.

Un evento questo che sarebbe significativo della mancanza di un’effettiva remissività dei proprietari che vedrebbero stravolto il loro segmento stradale privato a una prevalente funzione di collegamento al nuovo insediamento urbanistico.

È da chiedersi se la condizione di progetto vede risolte le implicazioni correlate all’utilizzo promiscuo di detta strada, che sarebbe forzatamente immessa in una crescente e prevalente utilizzazione pubblica, in previsione di un prevedibile incremento del traffico veicolare conseguente alla costruzione delle RSA.

Va tutto bene così?

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linelibera.info]