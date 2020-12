Nella 10a edizione de “I luoghi del Cuore” promossa dal Fai si sta distinguendo per impegno e risultati il Comitato La cornice di Vico Pancellorum, che con 4842 è 1° nella provincia di Lucca. Video e fotogallery

VICO PANCELLORUM. Ancora 7 giorni e una manciata di minuti per votare i “Luoghi del cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Attraverso le segnalazioni il Fai sosterrà economicamente i progetti che hanno raggiunto una soglia minima di voti e ogni singolo voto può fare la differenza.

In questa 10a edizione si sta distinguendo per impegno e risultati il Comitato La cornice di Vico Pancellorum, che con 4842 voti si trova al 44° posto assoluto, 6° in Toscana 1° nella provincia di Lucca.

Per promuovere il loro “Luogo del cuore” e per sensibilizzare al voto il Comitato ha realizzato il video Vico Pancellorum, un borgo da salvare grazie a te

Per votare e far votare Vico Pancellorum e gli altri borghi:

Montagna lucchese

Montagna p istoiese

Marco Ferrari

[marcoferrari@linealibera.info]