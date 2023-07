vicofaro. CERDINI (LEGA): UNA ACCOGLIENZA INDISCRIMINATA E SCELLERATA

Il capogruppo consiliare della Lega soddisfatta per la notifica della ordinanza di sgombero da parte del sindaco Tomasi

PISTOIA. Soddisfatto il capogruppo della Lega Cinzia Cerdini per la notifica dell’ordinanza di sgombero a firma del Sindaco Alessandro Tomasi.

“Dal 2016 seguo le vicende di Vicofaro e non mi feci problemi nel 2017 a mettere al corrente il mio partito di quanto accadeva in un bellissimo quartiere della mia città” Afferma il consigliere della Lega eletto nel 2017.

“Esponenti del PD di allora, chiesero le mie dimissioni per aver portato alla luce quella realtà. Biancalani credo, invece, sia alla fine contento per essere sempre sotto i riflettori.

Analizzando bene la situazione dal 2016 ad oggi, possiamo capire chi ha fatto qualcosa, chi ha solo promesso e non mantenuto, chi non ha mosso un dito e chi ha dato soldi al Biancalani per continuare a portare avanti questa accoglienza indiscriminata e scellerata. Uso queste parole forti con cognizione di causa perché più volte, mi sono recata in quell’edificio e posso garantire che non ho visto amorevole accoglienza ma esseri umani accatastati su un matroneo senza la minima forma di igiene e senza sicurezza.

Immondizia, escrementi, topi. Il tutto, all’interno e all’esterno di una CHIESA. Per chi crede, è profanazione di luogo sacro.

Chiedo a chi di dovere di eseguire l’ordinanza di sgombero e alle Istituzioni Ecclesiastiche di pulire, santificare e restituire ai fedeli la chiesa.

Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier