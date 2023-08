vicofaro. DUE BAGNI E MEZZO E TANTE LATRINE A CIELO APERTO MENTRE I CITTADINI AFFOGANO DI PUZZO E MIASMI E NESSUNO SE NE OCCUPA

Non funziona il Comune, non funziona l’Asl, non funziona lo screening, non funziona la Prefettura, non funziona la Chiesa. E allora? Chi dovrebbe garantire i diritti dei cittadini se non la procura di Tommaso Coletta? Se lo fa con la stampa clandestina, perché non lo fa a maggior ragione con i clandestini di Santa Maria Maggiore? O loro sono favoriti e più italiani rispetto a tutti gli altri?



Che direbbe Claudio Curreli, se tutto questo accadesse in Via XX Settembre?

Adeste fideles laeti triumphantes,

venite, venite in Bethlehem

respirando a pieni polmoni l’aria odorosa di urea che si ossida in ammoniaca?