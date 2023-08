VICOFARO, PUBBLICATO IL BANDO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

L’avviso per la coprogettazione e gestione dell’attività di mappatura dei soggetti presenti presso la parrocchia di Vicofaro e interventi finalizzati al decongestionamento dell’emergenza territoriale

PISTOIA. La Società della Salute Pistoiese a seguito della Delibera di Regione Toscana n. 802 del 10/07/2023 che ha per oggetto “Assegnazione di contributi alle Zone distretto per esigenze territoriali di natura straordinaria ”, ha indetto un procedimento di evidenza pubblica rivolto ai soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partenariato per l’attività di mappatura dei soggetti presenti presso la parrocchia di Vicofaro e alla definizione di interventi finalizzati al decongestionamento dell’emergenza territoriale.

“L’obiettivo generale — dichiara la presidente della Società della Salute Anna Maria Celesti — è individuare soggetti del terzo settore, anche in forma raggruppata, con esperienza e professionalità adeguate per la messa in opera di interventi finalizzati a facilitare l’attivazione di percorsi adeguati alle esigenze individuali delle persone accolte nella parrocchia di Vicofaro.

A tal fine — continua la presidente — si prevede di realizzare varie attività. Fra queste: collaborazione con le realtà, che a vario titolo, sono presenti in supporto alla parrocchia di Vicofaro; mappatura di tutte le persone presenti tramite attività di contatto e ascolto; rilevazione dei bisogni delle singole persone, anche tramite la collaborazione con gli enti e soggetti operanti sul territorio e soggetti sostenitori; predisposizione di soluzioni di uscita/autonomia in collaborazione con i servizi territoriali e la rete di riferimento; supporto a situazioni di particolare vulnerabilità anche in emergenza in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, aziendali e regionali.

Al termine del procedimento di co-progettazione — conclude Celesti — il gruppo di lavoro costituito con personale dell’ente pubblico e dell’ente (o più enti) del Terzo Settore, dovrà avere elaborato un progetto rispondente agli obiettivi specifici di seguito indicati: mettere a disposizione un’équipe multidisciplinare composta da almeno educatore, psicologo, operatore legale/consulente legale, mediatori linguistico-culturali per le nazionalità presenti; un referente/coordinatore con esperienza in materia di immigrazione e di lavoro in situazione complesse; attivare la rete con gli enti presenti, con varie attività, nella parrocchia e con i servizi territoriali; aggiornare costantemente la SdS Pistoiese in ordine alle attività e avvertire di eventuali situazioni di emergenza; predisporre schede per la definizione dei percorsi individuali; attivare interventi diretti ai beneficiari, al fine di facilitare percorsi di presa in carico in base ai bisogni rilevati, in accordo con la SdS stessa; attivare un presidio, in collaborazione con gli enti, giornaliero e nelle ore di maggiore presenza di persone al centro ed in ogni caso orientato all’incontro di tutte le persone presenti nella Parrocchia, anche in orario notturno”.

Sono invitati a partecipare al procedimento tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con la Società della Salute Pistoiese. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato per il 06/09/2023.

[vannini — sds pistoiese]