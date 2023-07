vicofaro. SCREENING SANITARIO DEGLI OSPITI DA PARTE DELL’ASL

È quanto è stato deciso stamani nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

PISTOIA. Nella mattinata odierna si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, appositamente convocata dal Prefetto, Licia Donatella Messina, a seguito dell’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 T.U.E.L. emessa dal Sindaco di Pistoia nei confronti della Parrocchia di Vicofaro.

La riunione si è resa necessaria per valutare i primi interventi di natura sanitaria.

All’incontro hanno preso parte il Vescovo di Pistoia, il Procuratore della Repubblica di Pistoia, il Sindaco di Pistoia, il Presidente della Provincia, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, un rappresentante dei Vigili del Fuoco, i referenti dell’Azienda Sanitaria, la Presidente e la Direttrice della Società della Salute Pistoiese.

Dopo un approfondimento sulla situazione, è stato concordato che il personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro prosegua nell’attività sanitaria, peraltro già avviata, effettuando uno screening delle persone che frequentano la comunità, a tutela delle stesse.

Gli esiti degli accertamenti sanitari formeranno oggetto di una successiva riunione.

