VICTIM OF THE SYSTEM, CONCERTO PER I 20 ANNI

L’obbiettivo è quello di acquistare un defibrillatore per la Misericordia di Montemurlo. Il concerto, patrocinato dal Comune di Montemurlo, è in programma per venerdì 7 luglio ore 22 nel giardino della Misericordia di Montemurlo in piazza Contardi

MONTEMURLO. Venerdì 7 luglio alle ore 22 nel giardino della Misericordia di Montemurlo (piazza Contardi) si svolgerà il concerto de i Victim of the System che festeggeranno i 20 anni di attività con un live inedito, con ospiti speciali e brani acustici con uno spettacolo — tributo ai System of a Down.

Una serata speciale, patrocinata dal Comune, per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un defibrillatore Dae per la Misericordia di Montemurlo.

L’ingresso è libero. Prima del concerto dalle ore 19.30 si potrà mangiare con tante specialità di “cibo di strada“ (hamburger, hot dog, salsiccia e porchetta) con la possibilità di prenotare un tavolo per cena. Inizio concerto ore 22.00

Per maggiori informazioni e prenotazioni telefono 345 231 9202 attivo dalle ore 15 alle 17,.

[masi —comune di montemurlo]