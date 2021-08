VIGILI DEL FUOCO IN LUTTO, “BUON PONTE GOLIA”

Il cane è stato in servizio dal 2012 al 2018 nel nucleo cinofili Vigili del fuoco della Toscana

FIRENZE. Oggi a causa di una malattia è venuto a mancare il cane Golia del conduttore Stefano Feroci, ex CRE che ha fatto parte del nucleo cinofili VF della Toscana per diversi anni.

Golia, in servizio dal 2012 fino al 2018, è intervenuto durante i terremoti di Amatrice e di Ischia, a Rigopiano, per l’esplosione della villetta a Villamagna, per le ricerche della bambina con la nonna a Reggello, della madre e della figlia lago di Bolsena, presso l’ospedale pediatrico del Meyer per intrattenimento bambini e per molte altre ricerche di persone disperse.

