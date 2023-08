vigili del fuoco. INAUGURATA LA NUOVA SALA OPERATIVA 115 E LA NUOVA SALA CRISI

Al comando provinciale di via Luigi Russo. Sono dotate di tecnologie di ultima generazione

PISTOIA. Sono state inaugurate al comando di via Luigi Russo la nuova Sala Operativa 115 e la Sala crisi, entrambe dotate di tecnologie di ultima generazione che permetteranno di seguire le varie emergenze locali e nazionali anche attraverso collegamenti satellitari, che consentiranno la visualizzazione esatta dell’area interessata da incendi o da altre calamità come alluvioni e terremoti.

“La nuova sala operativa” – ha spiegato il comandante Fabio Tossut – è il frutto di circa un anno e mezzo di lavoro, che è servito a sviluppare il progetto insieme al personale in servizio, in particolare con alcune persone che hanno competenze specifiche. Il progetto è stato terminato a febbraio di quest’anno”.

La sala operativa 115 ha un ambiente principale che serve a gestire il servizio ordinario che – spiega ancora il comandante Tossut – “n caso di micro emergenze viene implementato con l’utilizzo dei due ambienti adiacenti in modo modulare

. Nelle macro emergenze invece si utilizza un’ulteriore struttura per la gestione della stessa”.

