vigili del fuoco. SCONTRO IN VIA FIORENTINA, DUE FERITI

Sul posto il 118, Carabinieri e polizia municipale

PISTOIA. I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti intorno alle ore 15.10 in Via Fiorentina, all’altezza del sottopasso autostradale, per un incidente stradale avvenuto tra una vettura ed un camioncino.

La squadra VF ha provveduto ad estrarre dall’abitacolo il conducente della vettura rimasto incastrato, per poi affidarlo ai sanitari del 118 che nel frattempo avevano preso in carico anche l’altro conducente.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Municipale per i rilievi del caso.