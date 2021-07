villa giamari. BORDA DONNE, UNO SPETTACOLO PER SOSTENERE “NOI PER VOI“ CONTRO IL CANCRO INFANTILE

Appuntamento stasera domenica 4 luglio ore 21,15 nel parco di Villa Giamari con il duo comico “Donne sopra le rughe”

MONTEMURLO. Prosegue il programma culturale estivo del Comune di Montemurlo nella bella cornice del parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1). Stasera domenica 4 luglio alle ore 21,15 andrà in scena Borda Donne, il primo dei due spettacoli di cabaret, scritto da Lucia Padovani e diretto da Mary Fortino e Lucia Padovani del duo comico “Donne sopra le rughe”; il 21 luglio sarà la volta, invece, di Ri..borda donne, divertente proseguo della prima serata.

Uno spettacolo di satira e divertimento con un fine importante: sostenere “Noi Per Voi”, l’associazione nata più di 30 anni fa per iniziativa dei genitori dei bambini ricoverati per patologie tumorali all’ospedale pediatrico Meyer, con l’obiettivo di offrire ai bambini affetti da queste gravi patologie un’assistenza medica e psico-sociale di qualità.

Per biglietti e prenotazioni si possono chiamare i numeri 379 2415710 (Donne sopra le rughe inviando anche un messaggio su Whatsapp) 348 5818609 (Giovanni, Noi Per Voi OdV). Il biglietto costa 12 euro.

[masi — comune di montemurlo]