VILLA PUCCINI DI SCORNIO, OGGI L’INAUGURAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO

Alle 17,30 in via Dalmazia 356 sarà aperto anche l’anno scolastico 2023/2024 della scuola di musica e danza T. Mabellini

PISTOIA. Oggi mercoledì 11 ottobre, ore 17,30, si terrà l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione e restauro di Villa Puccini di Scornio.

Sarà l’occasione anche per aprire l’anno scolastico 2023/2024 della scuola di musica e danza T. Mabellini con un’esibizione musicale a cura di alcuni allievi e insegnanti, e per visitare la Villa.

Il Comune di Pistoia ha realizzato un progetto volto a conservare e tutelare l’immobile, sede della scuola di musica Mabellini, attraverso lavori di manutenzione sulla copertura, interventi sulle facciate, sostituzioni degli infissi, restauro dello scalone esterno in travertino e recupero degli altri elementi che caratterizzano la Villa.

L’investimento ammonta a 420mila euro, di cui 320mila ottenuti grazie al progetto del Comune candidato ad un bando della Regione Toscana per la riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali.

L’Amministrazione comunale ha cofinanziato l’opera per 100mila euro. La cittadinanza è invitata a partecipare. L’appuntamento è al Villone Puccini, via Dalmazia 356.

