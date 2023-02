VINO, – 3 GIORNI AL CHIANTI LOVERS & ROSSO MORELLINO

Domenica 12 febbraio alla Fortezza da Basso l’Anteprima con 400 etichette. Ultimi giorni per acquistare i biglietti in prevendita. Duecento i giornalisti accreditati

FIRENZE. Conto alla rovescia agli sgoccioli per l’Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino: mancano, infatti, solo tre giorni all’evento vitivinicolo più atteso a Firenze.

Domenica 12 febbraio oltre 120 aziende del territorio porteranno alla Fortezza da Basso di Firenze più di 400 etichette di Chianti e Morellino in degustazione per l’ottava edizione dell’evento dedicato ai Chianti Lovers.

Ultimi giorni, quindi, anche per l’acquisto del biglietto in prevendita, disponibili su https://www.ticketone.it/event/chianti-lovers-anteprima-2023-fortezza-da-basso-16452574/

Ad arricchire maggiormente l’evento ci penseranno gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini di Figline Valdarno che proporranno ai Chianti Lovers presenti alla Fortezza da Basso una sfilata e una performance esclusive.

L’associazione, inoltre, consegnerà una targa di riconoscimento al Consorzio Vino Chianti per celebrare la lunga e proficua collaborazione portata avanti negli anni.

Oltre duecento i giornalisti accreditati. Gli orari per gli operatori dell’informazione sono dalle 9 alle 18 (sala stampa con servizio sommelier) e dalle 9 alle 21 (area espositiva Padiglione Cavaniglia). Accrediti chiusi, non sarà possibile l’accredito in loco. Orari pubblico: dalle 16 alle 21.

[ivana zuliani]