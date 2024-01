vino. BUSI: “ADDIO A RIVELLA, AMBASCIATORE DEL VINO NEL MONDO”

Il cordoglio del presidente del Consorzio Vino Chianti per la morte dell’enologo e manager

FIRENZE. “Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa di Ezio Rivella, ‘ambasciatore’ del vino ed in particolar modo del Brunello di Montalcino nel mondo”.

A dirlo è Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, dopo la morte del primo enologo-manager del vino italiano, scomparso la scorsa notte all’età di 90 anni.

“È stato un imprenditore innovativo e lungimirante, che ha rivoluzionato il mondo del vino e contribuito a far diventare le etichette italiane sinonimo di prestigio e qualità” conclude Busi.

[zuliani — consorzio vino chianti]