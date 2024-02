vino. CHIANTI LOVERS & ROSSO MORELLINO: AL VIA LA VENDITA DEI BIGLIETTI

Appuntamento il 18 febbraio per l’edizione 2024: oltre 200 etichette e 100 aziende presenti alla Fortezza da Basso di Firenze, un’intera giornata di degustazioni

FIRENZE– Al via la vendita dei biglietti per Chianti Lovers & Rosso Morellino – Anteprima 2024, in programma il 18 febbraio presso il padiglione Cavaniglia della Fortezza da Basso di Firenze. Un’intera giornata di degustazioni nella quale verranno allestite più aree espositive e tecniche.

Per accedere alla prevendita basta utilizzare il seguente link:

https://www.boxofficetoscana.it/it/evento/Chianti%20Lovers%20Rosso%20Morellino%20%20Fortezza%20da%20Basso%20Firenze%2018%20febbraio%202024

Saranno presenti oltre 200 etichette di Chianti e Morellino di cui la metà saranno nuove annate offerte in anteprima ai Chianti Lovers da oltre 100 aziende. I visitatori potranno accedere all’Area Tasting Collettiva, dove, muniti di apposito bicchiere e sacchetta porta bicchiere, assaggeranno i vini proposti dai produttori.

Ecco gli orari di ingresso:

Orario per il pubblico: dalle 16:00 alle 21:00 con biglietto.

Orario operatori: dalle 9:30 alle 21:00 (solo area espositiva Padiglione Cavaniglia).

Non saranno ammessi all’evento minori e animali per questioni assicurative.

L’iniziativa è organizzata e promossa da Chianti Lovers & Rosso Morellino, intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del PSR 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 3.2 anno 2021.

[paolo ceccarelli]