visioni. “LA VIA FIORENTINA” DI STEFANO DI CECIO NEL LOCKDOWN

La mostra fotografica si terrà dal 14 gennaio al 18 febbraio presso l’Oratorio della Vergine Assunta a Serravalle

SERRAVALLE. Verrà inaugurata sabato 14 gennaio la mostra fotografica di Stefano Di Cecio dedicata alla via Fiorentina, l’arteria viaria incorniciata quasi ovunque fra case e attività commerciali che collega Pistoia con il capoluogo toscano.

La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese, verrà allestita dal 14 gennaio al 18 febbraio 2023 presso l’Oratorio della Vergine Assunta in via San Ludovico 7, a Serravalle, con orario di apertura nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,30.

È possibile prenotare la visita telefonando all’ Ufficio cultura del comune di Serravalle allo 0573 917204.

“Erano i giorni in cui il mondo si era fermato per la pandemia — dice l’artista — e vedere la via Fiorentina deserta e priva della sua consueta vitalità mi ha profondamente colpito. In quasi tutti i giorni dell’anno, l’arteria è ampiamente trafficata e io che abito a Ponte alla Pergola conosco perfettamente questa sua condizione”.

Partendo da questo dato di fatto, Stefano Di Cecio ha elaborato una progettualità artistica che pone la via Fiorentina in primo piano rielaborandola, da un punto di vista creativo, con immagini di personaggi famosi o con alcuni simboli iconici della nostra nazione.

“Ogni volta che ero consapevole di aver creato uno scatto originale — conclude il fotografo — lo pubblicavo immediatamente sui social network. Giorno per giorno, si è quindi venuta a creare una sorta di galleria virtuale che rendeva finalmente giustizia a una strada che abitualmente, a causa dei ritmi frenetici della vita moderna, non riusciamo a osservare nei suoi dettagli più reconditi”.

