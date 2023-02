VISIT PISTOIA IN FIERA A MONACO DI BAVIERA

Nuove opportunità per l’ambito turistico

PISTOIA — MONACO DI BAVIERA. Pistoia e la Montagna Pistoiese si presentano al pubblico tedesco di uno dei più importanti saloni internazionali dedicati al turismo all’aria aperta e al tempo libero. Fino a domani 26 febbraio, Visit Pistoia sarà alla f.re.e – Die Reise- und Freizeitmesse, la più grande fiera di settore in corso a Monaco di Baviera.

Un’occasione per presentare il brand Visit Pistoia e mostrare le potenzialità del territorio dell’Ambito turistico, che include, oltre a Pistoia, i comuni di Abetone Cutigliano, Agliana, Marliana, Montale, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Serravalle Pistoiese.

Il territorio è ideale per progettare e realizzare numerose attività outdoor, come sci e ciaspolate, trekking, hiking, escursioni in bicicletta e con le e-bike, per godere della bellezza della natura in ogni periodo dell’anno.

Estremamente rilevanti sono anche le opportunità turistiche che il patrimonio storico artistico locale offre: la città d’arte di Pistoia costituisce un forte richiamo per tutti gli appassionati di arte e cultura che, anche utilizzando il treno, in poco tempo possono raggiungere la collina e la montagna, per uno o più giorni di relax in natura.

«Il territorio di Pistoia e la Montagna Pistoiese unisce alla città d’arte un ampio ventaglio di proposte in natura, dedicate sia allo sport che al relax. Stiamo lavorando al fianco degli operatori per mettere a sistema le iniziative del territorio e strutturare prodotti turistici che ci rappresentino al meglio, in Italia e all’estero» ha commentato l’assessore al Turismo e Tradizioni e Manifestazioni Jacopee del Comune di Pistoia, Alessandro Sabella, che, insieme a Laura Agnesino, rappresenta l’Ambito Pistoia e Montagna Pistoiese presso lo stand di Toscana Promozione Turistica.

La partecipazione alla fiera di Monaco è la seconda di quest’anno ad un evento fieristico internazionale, dopo la BIT di Milano. I prossimi appuntamenti saranno lo Sharing Tuscany a Montepulciano e il Salon Destinations Nature a Parigi.

[maggi — visit pistoia]