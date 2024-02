VISITAZIONE CARMIGNANO: MAZZETTI E BORCHI (FI), BENE SINDACO PALANDRI. RIMARRÀ NEL TERRITORIO MEDICEO

Lo ha comunicato stamani la diocesi di Pistoia al sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri

PRATO. “La Visitazione, opera straordinaria del Pontormo che ci proietta, ancora oggi come allora quando fu dipinta, in quel dialogo di sguardi che parla da sé, resterà nel territorio mediceo. Un’opera di tale valore e importanza per la storia dell’arte italiana, viva testimonianza della fede cristiana che permea le nostre terre, deve restare nel territorio dove è stata collocata e non andare altrove, dev’essere fruibile e non rinchiusa in una qualsiasi sala. Grazie al sindaco di Centrodestra Riccardo Palandri è stata trovata una soluzione concreta che permetterà la giusta tutela del bene artistico, nell’interesse di tutti”.

Questo il commento di Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia e coordinatore provinciale, e di Gabriele Borchi, vicario provinciale di Forza Italia, dopo la decisione di collocare l’opera nella Villa Medicea di Poggio a Caiano.

Il sindaco Palandri ha scritto: “Lo splendido capolavoro della “Visitazione” dipinto dal Pontormo sarà portato a Poggio a Caiano alla Villa medicea. Lo ha comunicato questa mattina la diocesi di Pistoia, proprietaria dell’opera. Le condizioni della chiesa di San Michele in Carmignano dove l’opera era conservata non consentivano più di far restare quell’importante dipinto all’interno dell’edificio religioso.

La Visitazione sarà collocata all’interno della villa medicea mentre le altre opere della chiesa di San Michele saranno conservate nella sala della Giostra del palazzo comunale. Le opere resteranno così nel territorio mediceo. Una volta terminati i restauri della chiesa di San Michele di Carmignano i dipinti torneranno a casa”.

[lorenzo somigli]