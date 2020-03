vivaismo. “SUBITO PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE O SARÀ UNA CATASTROFE”

PISTOIA. Sulla difficile situazione legata ora al diffondersi del Coronavirus interviene Paolo Chiti, vivaista pistoiese, responsabile provinciale del dipartimento “Vivaismo Pistoiese” di Fdi Pistoia.”

Cosa conta chiudere le stalle quando i buoi sono già scappati? I ragazzi se non vanno a scuola pensate stiano rinchiusi in casa?

Si riuniscono e giocano a calcio ai video giochi ecc. Quindi cosa conta? E i genitori cosa fanno se non sanno a chi lasciare i figli per andare a lavorare?

Il vivaismo pistoiese e non solo sta perdendo lavoro molto importante per il settore, quel lavoro buono e fondamentale fatto di esportazione sana per noi e per l’Italia.

Pistoia esporta quasi il 70 % del suo prodotto e i carichi persi non si recuperano più e se avanza il prodotto non sapremo come e dove stendere il prodotto per l’anno prossimo.

Il nostro settore sta perdendo entrate importanti per saldare i fornitori perchè il lavoro estero viene incassato per la maggior parte subito o al massimo a 120 giorni, fondamentale per le casse delle aziende che arrivano in questo periodo dissanguate di liquidità perchè purtroppo ormai il nostro lavoro si è ridotto da marzo a luglio.

Per fare una annata intera per la crisi di molti paesi che ormai non acquistano da due anni quasi niente ed erano paesi che lavoravano in autunno. Per esempio Turchia, Libano, Giordania e Spagna ecc .

E le banche non aiutano il settore e se pur sano, si rischia di perdere professionalità importanti e non le ritroveremo più.

Caro Governo Nazionale e Regione se non prendete subito provvedimenti per il credito ai piccoli e medi e grandi imprenditori sarà una catastrofe.

E con tutto questo allarmismo state distruggendo un tessuto economico importante e fondamentale per l’economia italiana.

Paolo Chiti