VOGLIA DI VIVERE CONTINUA IL PROPRIO IMPEGNO IN FAVORE DELLA PREVENZIONE CONTRO IL CANCRO ALLA MAMMELLA

Venerdì 13 ottobre alle ore 15,30 in collaborazione con Far.Com l’appuntamento è al Parco Gea, con una nuova Camminata pensata sempre per promuovere la salute

PISTOIA. I risultati non si ottengono per caso, e quello che Europa Donna Italia ha raggiunto con il riconoscimento del 13 ottobre come “Giornata Nazionale per il Tumore al Seno Metastatico” ne è un importante esempio.

È del 26 novembre 2020 la direttiva ministeriale che lo istituisce, pietra miliare di un percorso appena iniziato verso la definizione di interventi a sostegno delle donne che con questa patologia dovranno imparare a convivere per il resto della loro vita.

Se grazie alle attività di prevenzione con la diagnosi precoce, e all’efficacia degli interventi terapeutici è notevolmente diminuito il numero dei decessi causati dal cancro al seno, è anche vero che talvolta possono verificarsi situazioni in cui insorge una forma di patologia che è possibile controllare, ma che diventa patologia cronica sulla quale è necessario intervenire e i cui risultati sono efficaci sotto il profilo clinico, mentre sull’aspetto più pratico che la strada è ancora da definire.

Lavorare per sensibilizzare su nuove criticità, quelle che incontreranno le donne che dovranno sottoporsi a terapie di contenimento della patologia cronica, diventa oggi la nuova sfida che Voglia di Vivere – insieme con Toscana Donna ed Europa Donna Italia – ha raccolto, e sulla quale si sta impegnando attivamente.

Organizzare un “proseguimento” della Camminata in Città è sembrata la soluzione più logica: l’associazione propone quindi la Camminata nel Parco, quello GEA-Green Economy and Agricolture, la società strumentale di Fondazione Caript nata allo scopo di realizzare un parco scientifico e biotecnologico in cui non solo approfondire gli studi sull’ambiente, ma anche dare nuovi spazi verdi in fruizione alla cittadinanza.

GEA ha accolto la nostra proposta, un pomeriggio nel verde, durante il quale sarà presentato il corso di narrazione terapeutica progettato da Voglia di Vivere con Far.Com, facendo della narrazione un efficace strumento di supporto nel superare il trauma della malattia.

IL PROGRAMMA DELLA CAMMINATA NEL PARCO – 13 OTTOBRE

 ore 15,15 ritrovo al Parco GEA – via Ciliegiole, 99 – Pistoia (ex campo di volo, davanti all’ospedale San Jacopo)

 ore 15,30 inizio Camminata nel Parco (sono vivamente consigliati scarpe e abbigliamento comodi)

 ore 16,30 incontro sulla salute (presentazione del corso, informazioni sulle attività Far.Com e Voglia di Vivere) presso lo spazio didattico

 ore 17,00 la merenda della salute

Informazioni: tel. 0573 964345, www.vdvpistoia.org

[alessandra chirimischi]