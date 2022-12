volontariato. «VENITE, È NATALE»

Mercoledì 7 dicembre alle 16 l’associazione Agrabah e la Fondazione Raggio Verde rinnovano il tradizionale appuntamento natalizio con la messa alla chiesa di Gello e l’inaugurazione del presepe, quest’anno nato da un progetto speciale nel segno dell’integrazione tra soggetti e realtà diverse.

PISTOIA. Mercoledì 7 dicembre alle ore 16 appuntamento alla chiesa di Santa Maria Assunta a Gello per la tradizionale messa natalizia con la quale l’associazione Agrabah incontra le famiglie, gli operatori e gli utenti delle strutture della Fondazione Raggio Verde. Si tratta di momento di incontro organizzato ogni anno in prossimità delle feste, dedicato al racconto dei progetti realizzati e di quelli futuri, allo scambio degli auguri e al ricordo dei nostri ragazzi che non ci sono più.

Dopo la funzione, sarà inaugurato il bellissimo presepe realizzato in collaborazione con la parrocchia e con la compartecipazione di altri soggetti. L’inaugurazione sarà seguita da un piacevole rinfresco.

L’idea di questo particolare presepe, pensato per essere visibile alle persone non vedenti, è nata a partire dal laboratorio di teatro condotto da Dora Donarelli con l’associazione Agrabah in collaborazione con i ragazzi che frequentano il Centro diurno per disabili della Fondazione Turati di Pistoia.

L’intera attività è stata a tema natalizio: ne è scaturito un filmato in cui i partecipanti raccontano la storia del Natale e com’è nato il nostro speciale presepe. Il gruppo che ha preso parte al percorso teatrale ha preso il nome di Compagnia dei Rubinotti, mentre il progetto si chiama “Venite, è Natale”.

Tra gli aspetti più importanti che lo contraddistinguono, vi è il fatto di aver visto la collaborazione di più centri (quelli della Fondazione Raggio Verde e della Fondazione Turati) ma, in generale, l’integrazione tra realtà diverse. Al presepe e all’organizzazione dell’incontro natalizio, infatti, ha collaborato la parrocchia ma anche la sezione locale della Misericordia, mentre molti abitanti di Gello hanno contribuito nei giorni dell’allestimento fornendo materiali e supportando l’iniziativa in modo spontaneo.

Giulia Gonfiantini