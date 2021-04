VOTO UNANIME DEL CONSIGLIO COMUNALE AL DOCUMENTO “MADE IN ITALY-TUSCANY”

Proposto da Forza Italia ha l’obiettivo di mettere assieme persone ed imprese, valore e qualità

PISTOIA. Il Consiglio comunale ha approvato lunedì 12 aprile il documento di valorizzazione “Made in Italy- Tuscany”, proposto da Forza Italia.

«Ciò nasce grazie al lavoro a livello regionale di Antonella Gramigna —Dipartimento Made in Italy Toscana —afferma Jacopo Bojola — che ha incontrato il plauso del gruppo. Il significato è quello di mettere assieme persone ed imprese, valore e qualità, per riportare in alto la nostra autenticità.

Parliamo della moda, dell’arte, della enogastronomia, dell’arredamento, ed anche della miglioria di quartieri attraverso mercati qualificati, e molto altro. Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, sgravi fiscali e incentivi a chi fa parte di questa realtà importante rappresentata dal Made In.

Questa azione importante iniziata, percorrerà i principali corridoi dei Comuni Toscani, così da costruire una strada ben precisa che rinforzerà il settore di cui parliamo».

Da mesi Gramigna è impegnata su questo tema, ascoltando tutti gli attori del settore, e calandosi in ogni realtà, attraverso Dirette social per ascoltare, e mozioni presentate già nei vari Comuni, per dare risalto alle loro peculiarità: «Perchè occorre rìcominciare a parlare delle nostre qualità, del nostro territorio e della bellezza che ha lasciato troppo spazio alle contraffazioni ed alla mancanza di qualità —sostiene Gramigna — Oggi, dopo l’approvazione del mese scorso a Pietrasanta si unisce Pistoia, e quello che mi rende particolarmente orgogliosa è l’aver portato a casa mia un risultato simile, e non scontato, cioè l’unanimità. Le motivazioni espresse, che condivido, e di cui faccio tesoro, sono e saranno stimolo per un futuro di idee in comune, ed in una collaborazione tra la politica seppur di diversa connotazione.

Questa approvazione ha visto premiare l’idea, più che le persone, perché oggi più che mai si deve ripartire da qui. Ringrazio in primis il capogruppo Bojola, assieme a Manchia e Masini, che ha ben rappresentato il documento, spiegandone il senso e la mission, che riguarda soprattutto promozione, sviluppo e tutela del marchio. Ma un ringraziamento lo devo a tutto il Consiglio, nessuno escluso, per aver appoggiato il senso vero di questo documento, cioè quello di riprendere in mano questo importante settore, specie in un momento come questo, per aprire una porta verso la valorizzazione delle nostre imprese Made in e tutto l“artigianato.

Ultimo ma non meno importante, un grazie al Sindaco Tomasi per aver sottolineato l’importanza per una Istituzione, di farsi promotore di questo valore presso i vari tavoli, regionali e nazionali, associativi, ed anche trovare risorse nel bilancio così da poter dare risposte a questo importante ambito, che non è solo impresa, ma tradizione e cultura da non disperdere »

Forza italia pistoia