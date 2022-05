w i lavoratori uniti! MA LA RSU-CGIL DEL COMUNE DI AGLIANA COME FESTEGGIA LA SUA STRABORDANTE VITTORIA?

In occasione della festa dei lavoratori, in onore del suo brillante risultato quale membro in Rsu, l’agente Laschi si sarebbe fatto un bel viaggetto in Giordania in buona compagnia



AGLIANA. Ci hanno informato che l’agente Laschi era all’aeroporto in buona compagnia. Le talpe aglianesi non hanno solo il vizio di scrivere lettere anonime ricattatorie alla sergetaria Aveta, che si mette subito sugli attenti afgli della camorra comunale e come Garibaldi obbedisce. Hanno spettegolato che la buona compagnia era ••• (vi piacerebbe saperlo? Chiedetelo alla segretaria che è la prima a rispettare l’amministrazione trasparente come l’acqua della cava Briganti. Chissà dove andava quella buona compagnia ia-ia oh!



L’agente Laschi è conosciuto come esperto fotoamatore amante degli animali selvaggi e dei paesaggi; un vigile che va in Africa come volontario in una riserva, già candidato per Rifondazione Comunista, che sembra essere in rapporto simbiotico con il fu comandante Nesti come entrambi impegnati in un piano di sovversione del centro destra aglianese.



Oddìo, non ci vuole poi tanto per buttare all’aria chi era partito intenzionato a buttare all’aria il mondo e poi si è fermato alla spiaggia della Versilia a buttare all’aria il castello di sabbia che si era costruito come immagine di robusto decisionismo minato alla radice dalle epigastralgìe diarroiche del sindachino, vittima del malconsiglio Aveta-Ciottoli.

Un cane – direbbe Jonesco – non può sonare la tromba per far credere di essere un elefante: lo riconoscono subito. E sarebbe l’ora che lo capissero anche in procura, dove, a forza di voler sostenere l’insostenibile, le cose stanno andando a tiritómboli.

Curreli ha preso più granseole dei pescatori della laguna di Venezia; Coletta s’è dilungato in chiacchiere sulla «gente comune», ciance che, come sappiamo, non fanno farina; Grieco ha dato a vedere di avere una spiccata antipatia personale per me. Evidentemente non mi perdona di aver raccontato le vergognose tesi dei suoi interventi in aula nello squallido processo-persecuzione contro il luogotenente Sandro Mancini: io, il ribelle, unico fra tutti gli pseudogiornalisti di Pistoia che chinarono la testa al diktat del silenzio lanciato dalla procura… Ma qui siamo a Sarcofago City.