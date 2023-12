WANGEN RACCOGLIE FONDI PER GLI ALLUVIONATI DI PRATO

L’obiettivo: superare i 10 mila euro di raccolta. Il concerto sarà visibile anche presso il Circolo “I Risorti” a La Querce

PRATO. Il Comune di Wangen im Allgäu, insieme alla Associazione del Gemellaggio Prato-Wangen tedesca ed alla Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (l’equivalente della nostra protezione civile) ha lanciato, immediatamente dopo i tragici eventi del 2 novembre, una raccolta fondi da destinare agli alluvionati di Prato e provincia.

Wangen, gemellata con la nostra città da oltre 35 anni, dimostra con questo gesto tutto l’affetto e l’amicizia che lega le nostre città. Una iniziativa questa che, aldilà del risultato economico (sempre importante) merita un plauso per ciò che rappresenta: essere pronti ad aiutare il prossimo nel momento del bisogno. Un significativo esempio di partecipazione e di condivisione .

Domenica 17 Dicembre alle ore 17, nella Chiesa principale della città, avrà luogo un concerto a cui parteciperanno le maggiori realtà musicali di Wangen: Stadtkapelle (la banda comunale che già molte volte ha partecipato al nostro Corteggio Storico), Schwanenchor, De-Chor e Cantarte Frauenchor. L’obiettivo: superare i 10 mila euro di raccolta.

Per l’occasione sarà presente a Wangen Gabriele Borchi, fondatore della Associazione Gemellaggio Prato-Wangen, che porterà il saluto ed i ringraziamenti per questa bella iniziativa.

Il concerto sarà visibile in diretta streaming attraverso i siti internet delle due associazioni di gemellaggio agli indirizzi: www.prato-wangen.it e www.prato-wangen.de e presso il Circolo “I Risorti” a La Querce che per l’occasione allestirà una sala per la videoproiezione.

“Con questa raccolta fondi gli amici di Wangen dimostrano la propria sensibilità e vicinanza verso la nostra città. Questa iniziativa — spiega Gabriele Borchi — rinsalda ulteriormente il senso di appartenenza ad un gemellaggio che è sempre più ‘di popolo’ oltre che istituzionale.”