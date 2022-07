WEEKEND TRICOLORE PER JOLLY RACING TEAM: SIMONE BARONCELLI ATTESO PROTAGONISTA AL SAN MARINO RALLY

Occasione di conferma per il pilota montalese, reduce dalla seconda posizione di classe Rally4 conquistata sugli sterrati del Rally Adriatico e pronto ad esprimere al meglio le potenzialità della Peugeot 208 Rally4 di GF Racing, condivisa con Sofia D’Ambrosio

LARCIANO. Sarà della “partita” tricolore, Simone Baroncelli. Il pilota montalese, portacolori della scuderia Jolly Racing Team, è atteso sui fondi sterrati del San Marino Rally, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra in programma nel fine settimana sui fondi della Repubblica del Titano.

Un appuntamento che il driver affronterà al volante della Peugeot 208 Rally4 messa a disposizione dal team GF Racing e condivisa con la copilota Sofia D’Ambrosio, compartecipe della seconda posizione di classe conquistata al Rally Adriatico, contesto che ha visto Simone Baroncelli tornare all’agonismo dopo un lungo periodo di inattività.

A rappresentare il sodalizio valdinievolino nella manche tricolore sarà anche Simone Brachi, copilota in gara su una Peugeot 208 R2, portata in gara da Laura Callegaro.

Il centro della manifestazione sarà nuovamente il Multieventi Sport Domus, la casa dello sport a San Marino che accoglierà il quartier generale e l’assistenza.

Oggi venerdì giornata interlocutoria che inizierà con lo shakedown in mattinata, dalle ore 11.00 in zona Domagnano, località Piandavello, per concludersi con i festeggiamenti “Rally Celebration” delle 50 edizioni nella serata d’apertura che introdurrà la partenza, sulle mura di San Marino, dalle ore 21.30.

Poi le 9 prove speciali in programma verranno affrontate tutte nella giornata di domani sabato: tre passaggi sulla breve “Terra di San Marino” che aprirà e chiuderà il rally (5 km – PS1 ore 7:43, PS4 10:38, PS9 18:32), intervallata dai tre giri sulla “Macerata Feltria” (7,47 km – PS2 ore 8:38, PS5 13:23, PS7 16:32) e sul nuovo tratto “Belforte all’Isauro” (12,01 km – PS3 ore 9:14, PS6 13:59, PS8 ore 17:08). Il gran finale con la cerimonia di premiazione nel Centro Storico di San Marino è previsto a partire dalle ore 19.00.

[gabriele michi]