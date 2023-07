XAVIER RUDD DOMANI APRE LA 42ESIMA EDIZIONE DEL PISTOIA BLUES FESTIVAL

Nella stessa serata in piazza del Duomo dalle 19,30 in poi si esibiranno Il Muro del Canto, Jack Botts, Matteucci e Microgeen

PISTOIA. Al via domani 5 luglio la 42esima edizione del Pistoia Blues 2023 con l’apertura affidata a Xavier Rudd in Piazza Duomo. Si tratta della prima delle due sole tappe italiane estive del tour dedicato al suo nuovo album “Jan Juc Moon” (Virgin Music, 2022).

“Jan Juc Moon” è il decimo album in carriera per il cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd. La sua musica spazia dal folk al reggae con molti riferimenti alla musica tradizionale con testi sempre a difesa dell’ambiente e delle categorie più deboli. Grazie soprattutto a “Follow the Sun”, la canzone che ne ha fatto una star molto popolare, Xavier Rudd è considerato fonte di ispirazione per tutti gli spiriti liberi, per gli amanti di Madre Natura e per chi è alla continua ricerca di uno stile di vita semplice e lontano dal materialismo occidentale.

Composto in parte durante il blocco globale dovuto alla pandemia di Covid-19 il disco contiene il singolo “We Deserve To Dream” in cui l’artista parla della libertà, che sarebbe nostro compito ricercare negli elementi della terra, dell’oceano, degli alberi, eppure ci ritroviamo bloccati in una serie di condizionamenti imposti dalla nostra vita di tutti i giorni. Il video che accompagna il brano rappresenta simbolicamente questo fatto della vita attraverso la danza e ospita il noto danzatore delle Prime Nazioni australiane Tyrel Dulvarie.

A precederlo non mancheranno altri progetti di qualità. La band italiana de Il Muro del Canto che presenterà il quinto album “Maestrale” (Fiori Rari). Un altro cantautore australiano, Jack Botts, noto per il suo folk costiero ed i lunghi tour in furgone. La cantautrice Eleonora Matteucci, artisticamente solo Matteucci che, dopo l’esordio di ‘’Eleven Project’’ (tra Air e Radiohead) ha pronto il nuovo album “Tra Italia e Brasile”.

L’inizio della serata è affidato a Michela Preto, in arte Microgeen, vincitrice del contest Obiettivo Bluesin e protagonista della compilation Pistoia Blues Next Generation con il suo brano “House of Cards”..

I biglietti dello spettacolo sono ancora disponibili alla cassa di Via Roma il giorno del concerto (dalle ore 18:00) o nelle prevendite abituali Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket.. Apertura cancelli ore 19:00. Inizio concerti ore 19:30.

[davverocomunicazione —associazione blues in]