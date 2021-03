zona rossa. IN BIBLIOTECA SOLO PER PRESTITI E RESTITUZIONI

Dal 15 marzo obbligatoria la prenotazione anche per le restituzioni. Sale studio chiuse al pubblico nelle Biblioteche Lazzerini, Ovest e Nord “P. Impastato”

PRATO. Prato entra in zona rossa. Per garantire il massimo della sicurezza a tutti i cittadini in un momento così delicato per i dati del contagio, a partire da lunedì 15 marzo le sale studio della Biblioteca Lazzerini resteranno chiuse al pubblico . Così come verrà sospeso il servizio dei posti studio per le Biblioteche Ovest e Nord ­P. Impastato”.

In tutte e tre le biblioteche continuerà ad essere garantito l’ingresso su prenotazione per scegliere direttamente dagli scaffali ciò che si vuole prendere in prestito. Ma da lunedì 15 diventerà obbligatoria anche la prenotazione per effettuare le restituzioni.

Così anche per le restituzioni sarà necessario utilizzare Affluences per prenotare l’ingresso in Lazzerini. Il servizio consente a tutti di prenotare in modo semplice e veloce: utilizzando l’app scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play; oppure semplicemente collegandosi con un pc al sito https://affluences.com/.

Sia che si usi l’app o il sito, basta inserire Biblioteca Lazzerini nel campo ‘Cerca’ e chiunque potrà prenotare in autonomia. Le opzioni Vieni in Lazzerini e Vieni in Sala Ragazzi e Bambini saranno così attive sia per prenotare le restituzioni che la scelta dei prestiti a scaffale. Ovviamente si potrà utilizzare un’unica prenotazione per restituire ciò che si ha a casa in occasione della visita agli scaffali.

Chi non ha una connessione internet o semplicemente è in difficoltà, può prenotare l’ingresso in Lazzerini chiamando lo 0574 1837811 attivo da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 13. Per la Sala Ragazzi e Bambini scrivere a lazzeriniragazzi@comune.prato.it o chiamare lo 0574 1837805 dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.

Se si vuole invece consultare del materiale escluso dal prestito, è necessario inviare una richiesta via mail a prestitolazzerini@comune.prato.it.

In tutti i casi l’accesso è consentito esclusivamente con mascherina che copra naso e bocca. L’ingresso per la Sala Ragazzi e Bambini è consentito solo da Via Santa Chiara 24. Film, documentari e serie tv continueranno ad andare in prestito per 14 giorni, anziché per una settimana.

Da lunedì 15 marzo anche le Biblioteche Ovest e Nord ’P. Impastato” saranno aperte con ingresso su prenotazione soltanto per restituire e per scegliere i prestiti dagli scaffali. In questo caso, prenotazioni via mail o via telefono: Biblioteca Ovest tel. 0574 1837502 bibliotecaovest@comune.prato.it ; Biblioteca Nord tel. 0574 463298 bibliotecanord@comune.prato.it.

Tutte le info su: www.bibliotecalazzerini.prato.it

[np — comune di prato]