Domani lunedì 27 febbraio alle ore 17 nella Sala Manzini della biblioteca San Giorgio incontro con Stefania Capecchi, biologo nutrizionista. La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi

PISTOIA. Lunedì 27 febbraio, alle 17, nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio si terrà la lezione alimentare della biologo nutrizionista Stefania Capecchi. Questo mese parlerà di zuccheri.

“Zucchero bianco… zucchero di canna… miele… dolcificanti: cosa scegliere?”

Non esiste, infatti, un solo tipo di zucchero, ma ce ne sono diversi: quelli naturalmente contenuti negli alimenti; quelli detti naturali e non raffinati, come il miele e lo sciroppo d’acero; quelli aggiunti ai prodotti industriali e quelli che di naturale hanno ben poco, come lo sciroppo di mais e i dolcificanti artificiali.

È importante scegliere con consapevolezza quale utilizzare e in che quantità farne uso, per non nuocere alla nostra salute.

La partecipazione è gratuita, ma riservata a un massimo di 20 iscritti. Per registrarsi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro.

Stefania Capecchi svolge la professione di biologo nutrizionista in studi privati. Laureata in Farmacia e in Scienza della nutrizione, è specializzata in alimentazione nelle patologie metaboliche e nell’alimentazione come strumento di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e tumorali.

[puggelli —comune di pistoia]